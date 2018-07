Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica ganha primeiro jogo da pré-época com dois golos de Jardel e um de Castillo

Primeiro duelo dos encarnados terminou com a vitória por 3-0 frente ao Napredak.

Por João Pedro Óca | 08:23

A primeira versão do Benfica 2018/19 teve a cabeça de Jardel, o pé quente de Castillo, bons pormenores dos reforços Alfa Semedo, Lema e Ferreyra e a qualidade dos jovens Heriberto, João Félix e André Ferreira.



Esta é a análise global do primeiro duelo dos encarnados na pré-época, que terminou com a vitória por 3-0 com o modesto Napredak, 7º colocado da última Liga sérvia.



Os golos apareceram todos na primeira parte. Na segunda, a equipa mostrou fluidez ofensiva, mas falhou no capítulo da finalização.



Aliás, nos primeiros 45 minutos, foi ao contrário. O jogo das águias foi mais previsível - também fruto da organização dos sérvios -, mas quando a equipa chegou perto da baliza, marcou. Castillo, a passe de Pizzi, fez um movimento perfeito e atirou para o 1-0. O triunfo ganhou outra dimensão do alto dos 192 centímetros de Jardel.



O central fez o segundo e o terceiro de cabeça. A vitória, diante de um adversário que foi sempre dominado, ficou selada.



Para o segundo tempo, Rui Vitória deixou no balneário os 11 jogadores que entraram de início e o 4x4x3. Em 4x4x2, com Jonas e Ferreyra na frente (como se espera que seja nos jogos oficiais), o Benfica jogou ao ritmo do brasileiro que assumiu a batuta e foi libertando espaços para as oportunidades de golo.



O argentino teve várias chances para marcar, mas ainda não foi desta. Heriberto também mostrou serviço e Alfa Semedo provou que pode ser mais do que a sombra de Fejsa.



Na baliza, André Ferreira negou o golo aos sérvios perto do fim.



Para primeiro jogo, não foi nada mau. Os benfiquistas ficaram com água na boca.