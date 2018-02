Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica gasta 7 milhões de euros em guarda-redes

Em causa a aquisição dos direitos de Svilar e Vlachodimos.

O Benfica gastou 7 milhões de euros em guarda-redes. Segundo o Relatório e Contas do 1.º semestre de 2017/18, divulgado esta quarta-feira pelo clube, este valor prende-se com as aquisições de Svilar e Vlachodimos.



A aquisição dos direitos de inscrição desportiva e de 90% dos direitos económicos do atleta Svilar representou um investimento total de 4.552 milhares de euros.



Já a aquisição dos direitos desportivos e económicos de Vlachodimos levou o Benfica a 'desembolsar' 2.438 milhares de euros.



Svilar assinou contrato até 2022 e tem uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.