Benfica goleia rivais nas contas do semestre

Mais de 100 milhões de euros de lucro. Estes foram os números apresentados pela SAD do Benfica na noite de sexta-feira referentes ao primeiro semestre do exercício 2019/2020. O maior lucro semestral de sempre da sociedade anónima desportiva das "águias" contrasta com os prejuízos de quase 52 milhões de euros do FC Porto e os lucros de 2,8 milhões registados pelo Sporting, avança o Jornal de Negócios