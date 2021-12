O polémico jogo entre Belenenses SAD e Benfica, que acabou no início da 2ª parte quando as águias venciam por 7-0 depois de os azuis terem ficado com seis jogadores, não vai ser repetido através de decisão administrativa. Sem tomarem posição oficial, os encarnados movimentaram-se nos bastidores para garantir que não haveria um novo dérbi no Jamor.