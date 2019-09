O Benfica inscreveu esta segunda-feira na Liga dois jogadores, segundo a primeira atualização divulgada pela Liga Portugal no último dia do mercado de transferências: Martin Chrien e Samuel Soares.O primeiro, médio eslovaco de 23 anos, atuou na época passada por empréstimo no Santa Clara. Tem apenas dois jogos pela equipa principal das águias. ambos em 2017/18.Já Samuel Soares, guarda-redes de apenas 17 anos, é o guardião dos juniores, onde já somou quatro jogos esta época.