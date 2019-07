Benfica instaura processo judicial contra ex-eurodeputada Ana Gomes

Não será negócio de lavandaria? 27 de junho de 2019

O Benfica vai instaurar um processo judicial contra a ex-eurodeputada Ana Gomes, por declarações publicadas na rede social Twitter a 27 de junho de 2019 sobre a transferência de João Félix.O clube da luz refere, em comunicado no site oficial, que a ex-eurodeputada conotou a venda do atleta do Sport Lisboa e Benfica com uma operação de lavagem de dinheiro/branqueamento de capitais.O Benfica considera que a "declaração em causa não configura um caso de mero exercício de liberdade de expressão" e que tem como propósito "denegrir o nome" do clube.A denúncia segue agora para tribunal. Recorde-se que Ana Gomes perdeu a imunidade parlamentar.