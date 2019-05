Benfica interessado em lateral do Bayern de Munique

O Benfica está atento à situação de Rafinha, lateral direito do Bayern de Munique, que termina contrato no final da presente época.Rafinha tem 33 anos e, segundo o jornal ABola, a ideia das águias passa por oferecer um contrato de um ano com mais um de opção.Neste momento a lateral direita encarnada é ocupada por André Almeida.Segundo a mesma publicação, Sevilha e Flamengo também seguem o jogador.