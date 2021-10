O Benfica vai investigar se Hugo Ribeiro, diretor do seu Departamento Internacional, e Carlos Janela, assessor para a área da comunicação, ajudaram Luís Filipe Vieira na tentativa de secretamente vender 25% da SAD encarnada quando este ainda era presidente do clube.As autoridades, segundo noticiou o Nascer do Sol, suspeitam que Hugo Ribeiro e Carlos Janela atuaram como intermediários nos contactos secretos que Vieira desenvolveu para lucrar com a venda de um quarto do capital da SAD.