O Benfica vai defrontar o Inter de Milão nos 'quartos' de final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Nyon, Suiça. Os dois clubes vão defrontar-se em abril.

O Benfica joga o primeiro encontro em casa, a 11 ou 12 de abril, e se passar joga com o vencedor do duelo entre AC Milan e Nápoles.



O adversário do Benfica eliminou o FC Porto na última ronda da Liga dos Campeões.





Jogos dos quartos-de-final:



Real Madrid - Chelsea



Benfica - Inter de Milão



Manchester City - Bayern Munchen



AC Milan - Nápoles