Benfica justifica contratação de figurantes para a Gala Cosme Damião

O Benfica justificou esta sexta-feira a contratação de figurantes para a Gala Cosme Damião, que se vai realizar a 4 de março no Campo Pequeno.



Frisando tratar-se de um evento que requer "mobilização de enormes meios e serviços", as águias explicam: "A exemplo do que acontece em todos os eventos desta dimensão, exige a contratação de serviços que vão do reforço da equipa de organização nas funções de receção, hospedeiras, parking e zonas técnicas de produção, e também dos denominados "figurantes" de produção televisiva para quando os convidados e premiados sejam chamados ao palco existam equipas de acompanhamento e o seu espaço seja ocupado e referenciado."

