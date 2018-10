Vendas de direitos de atletas renderam aos encarnados mais de 63,8 milhões de euros.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 21:32

A Benfica SAD registou um lucro de 20,6 milhões de euros na época 2017/2018.



Segundo o relatório e contas esta quarta-feira enviado para a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) as vendas de direitos de atletas renderam aos encarnados mais de 63,8 milhões de euros, com destaque para os ganhos obtidos com as transferências dos jogadores Nélson Semedo, Mitroglou e João Carvalho.