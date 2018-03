Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica: Luz acesa para os golos

Águias estão numa série de 50 jogos seguidos a marcar golos no Estádio da Luz, em competições domésticas.

Por Mário Pereira | 11:00

O Benfica está numa série de 50 jogos consecutivos a marcar golos em competições domésticas, no Estádio da Luz. Um feito digno de registo e que consagra o poder ofensivo dos tetracampeões e que faz do seu recinto um bunker temido pelos adversários.



A última equipa a sentir na pele o poder de fogo de Jonas e companhia foi o Boavista, que há duas semanas saiu da Luz vergado ao peso de uma pesada derrota por 4-0. Uma vez mais, os espectadores do recinto das águias foram brindados com golos, momento supremo de qualquer jogo de futebol. Curiosamente, a série de 50 jogos foi iniciada também num jogo com o Boavista, no qual a vitória sorriu ao Benfica por 2-0, golos apontados por Gonçalo Guedes e pelo marroquino Carcela.



Neste trajeto iniciado em novembro de 2015, os jogadores do Benfica marcaram um total de 140 golos. Destes, 46 tiveram assinatura do goleador Jonas.



Jogos sempre a marcar, contudo, não significam jogos sempre a ganhar, pelo caminho o Benfica perdeu uma vez. Foi com o FC Porto (1-2) no dia 12 de fevereiro de 2016. Isso quer dizer que o Benfica não perde em casa, em competições internas, há mais de dois anos.



O adversário de hoje é o Marítimo. Um confronto que, desde logo, é uma promessa de golos. Nos últimos três jogos realizados pelos madeirenses no Estádio da Luz, o Benfica marcou um total de 15 golos (duplo 6-0 e um 3-0). Hoje... logo se vê.



Último jogo em branco foi com o Sporting



O último jogo na Luz (competições domésticas) em que o ataque da equipa do Benfica ficou em branco realizou-se no dia 25 de outubro de 2015. O adversário foi o Sporting, que venceu por 3-0 (campeonato). Jorge Jesus já era o treinador dos leões.