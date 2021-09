O Benfica SAD não vai exercer o direito de preferência sobre as ações que o ex-presidente do clube vai vender, ao preço de 7,80 euros cada. Luís Filipe Vieira detém 753 615 ações (3,28%) e com esta operação encaixa cerca de 5,9 milhões de euros.







CM fonte próxima da direção. Com a saída da SAD do negócio, fica via aberta para o norte-americano John Textor se tornar no maior acionista privado da sociedade.



“Não é lógico que o Benfica avance para a compra”, disse aofonte próxima da direção. Com a saída da SAD do negócio, fica via aberta para o norte-americano John Textor se tornar no maior acionista privado da sociedade.





Leia também Luís Filipe Vieira ganha luvas de 6 milhões de euros com venda das ações do Benfica O empresário não deverá concretizar o negócio diretamente com Vieira, mas através de José António dos Santos, que será o comprador da participação do ex-líder do Benfica, revendendo-as depois a Textor. Conhecido como ‘rei dos frangos’, José António dos Santos tem um acordo com Textor, que prevê a venda de 25% das ações. O negócio só será concretizado após a tomada de posse dos novos órgãos sociais, depois das eleições.

Em declarações ao jornal ‘A Bola’, o empresário norte-americano confirma, ainda que de forma indireta, que as ações de Vieira acabarão por ir parar às suas mãos. “Não tenho estado em contacto com o senhor Vieira. (…) Não fiz qualquer tentativa de compra, sem ser as que acordei com o senhor Santos”. Os tais 25%, pelo valor de 50 milhões.





A maioria da SAD pertence ao clube e à Benfica SGPS. O ‘rei dos frangos’ detém 16,33%. Para chegar ao valor acordado, além das ações de Vieira terá, ainda, de negociar com outros acionistas minoritários.







João Noronha não avança

