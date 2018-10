Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica não vai atrás do “pontinho” na Champions

Rui Vitória quer uma equipa “completa” para vencer um dos líderes do grupo.

Por João Pedro Óca | 01:30

O Benfica joga esta terça-feira em Amesterdão diante de um dos líderes do grupo E da Liga dos Campeões. Enfrenta um Ajax motivado pelo empate em Munique, com o Bayern, na última jornada da fase de grupos, e por uma série de cinco jogos sem perder. Mas estes dados não servem para a assustar uma equipa que foi para a Holanda cheia de ambição.



"Não pensamos em estratégias para levar um pontinho. Jogar perentoriamente com essa visão, não o faço, pois a nossa preocupação é ofensiva, procurar a vitória", garantiu o treinador.



Para que a estratégia para o triunfo surta efeito, Rui Vitória quer um Benfica "completo": "Vamos ter de defender em determinados momentos, como noutras alturas vamos criar problemas à equipa do Ajax".



Vitória está consciente da importância do jogo, mas não lhe atribui um caráter decisivo. "Vamos para a 3ª jornada. No final, fazemos as contas. Há três pontos em disputa e é nisso que nos focamos", disse o treinador que, instado a falar sobre a ascensão de Gedson, aproveitou para dar mais exemplos de jovens que lançou ao mais alto nível.



"Temos connosco o João Félix, o Rúben Dias faz parte da estrutura da equipa e estreámos o Jota. Os jovens chegam à equipa principal já com uma capacidade muito grande", afirmou.



André Almeida quer vingar final de 2013

André Almeida voltou ontem, no treino de adaptação, a um estádio de más memórias, cinco anos depois. Em 2013, o Benfica perdeu na final da Liga Europa (2-1, Chelsea) e agora o lateral quer vingar a derrota.



"Espero que consigamos acertar contas com o estádio pelo menos", disse o lateral que espera um "jogo dividido". "Não assinaríamos um empate com ninguém", disse ainda André Almeida.



Cintra não tem de ir defender encarnados

A juíza Ana Peres, que vai presidir a instrução do Processo E-Toupeira, recusou 13 das 17 testemunhas arroladas pelos encarnados. Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting, e António Salvador, presidente do Sp. Braga, foram alguns dos dirigentes que a magistrada do Tribunal Central de Instrução Criminal recusou ouvir.



Aceitou apenas as quatro primeiras testemunhas. São elas: Pedro Proença, presidente da Liga; Fernando Gomes, presidente da Federação; Miguel Moreira, diretor financeiro do Benfica e Luís Bernardo, responsável pela comunicação dos encarnados.



O Benfica pretendia também que se fizesse uma inspeção judicial ao piso 1 e estacionamento do Estádio da Luz, pedido este que foi deferido pela juíza de instrução.



A instrução do processo E-Toupeira começa a 23 de novembro e além da Benfica SAD senta-se no banco dos réus o ex-diretor jurídico dos encarnados. Foram ainda acusados pelo Ministério Público dois funcionários judiciais. Um deles está em prisão domiciliária.



PORMENORES

Tudo vermelho na Arena

A Arena Johan Cruijff, em Amesterdão, vai estar lotada e pintada de vermelho, as cores de ambas as equipas. São esperados 53 mil adeptos no estádio, três mil a apoiar o Benfica.



1600 km... Sem bilhete

Alberto, adepto do Benfica, fez ontem 800 km a conduzir desde Aarhus, na Dinamarca, até Amesterdão, mas ainda não tem bilhete. Vai tentar a sorte até à hora do jogo. Depois do duelo, volta a fazer-se à estrada.



Ziyech teme Benfica

"Sei que o Benfica é uma grande equipa, que joga bem, mas jogamos em casa e estamos confiantes", disse Ziyech, extremo do Ajax, que foi associado aos encarnados no último verão.