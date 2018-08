Benfica nega aliciamento de jogadores do Aves para derrotar FC Porto

Clube afirma que nenhum dirigente cometeu qualquer ilegalidade ou fez qualquer contacto com outros jogadores.

12:46

O Benfica garante que "são totalmente falsos os factos" revelados esta segunda-feira segundo os quais o clube é suspeito de prometer 10 mil euros a jogadores do Desportivo das Aves para vencer o FC Porto."Reafirmamos de forma inequívoca que nenhum dirigente do clube cometeu qualquer ilegalidade ou fez qualquer contacto para oferecer qualquer tipo de incentivo ou vantagem", pode ler-se no texto revelado no site do clube.A SAD do Benfica afirma ainda que foi por iniciativa que foi solicitada às entidades competentes uma "investigação rigorosa a todos os jogos realizados nas últimas cinco épocas".

O Benfica acusa ainda o JN, o diário que publicou a suspeita, de se ter "transformado neste último ano e meio num instrumento permanente da estratégia de comunicação do FCP".



No mesmo comunicado, o Benfica denuncia a "promiscuidade existente entre jornalistas com cargos de direção editorial do referido jornal" que, segundo o clube da Luz, "não se eximiram de exibir a sua presença e participação nos festejos mais privados do staff do referido clube, no título conquistado na última época".



Uma "promiscuidade", remata o Benfica, "sem paralelo nos media nacionais".