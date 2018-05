Benfica nega encontro entre Luís Filipe Vieira e Bruno de Carvalho

"Quem mente compulsivamente chega a convencer-se da verdade das suas próprias mentiras", lê-se no comunicado.

12.05.18

O Benfica divulgou este sábado um comunicado a negar a existência do encontro relatado por Bruno de Carvalho na entrevista hoje publicada no jornal Expresso."A Sport Lisboa e Benfica SAD desmente totalmente os factos e as declarações hoje relatadas pelo presidente do Sporting Clube de Portugal sobre um fantasioso e inventado encontro que teria tido com o Presidente do Sport Lisboa e Benfica.Todo o teor da conversa, do pretenso acordo proposto e descrição dos acontecimentos são totalmente falsos, a exemplo do célebre telefonema que uma vez Bruno de Carvalho afirmou ter tido com o presidente do SLB, para mais tarde assumir perante os jornalistas que estava a ironizar.O reiterar das mentiras só se compreende sabendo-se que quem mente compulsivamente chega a convencer-se da verdade das suas próprias mentiras, não se estranhando por isso os permanentes conflitos em que o presidente do SCP se envolve, inclusive com dirigentes, adeptos, técnicos e jogadores do seu próprio clube.Por último, não deixamos de registar que estas declarações foram feitas numa entrevista a um órgão de comunicação social generalista, poucos meses após o célebre ultimato feito pelo presidente do SCP para que todos os responsáveis, atletas e adeptos do seu clube só falassem a órgãos de informação internos, dando assim mais uma prova da falta de credibilidade, seriedade, coerência e valor com que se deve encarar as suas intervenções e posições institucionais.