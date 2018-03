Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica obrigado a vencer Marítimo para se manter na corrida

Partida está marcada para este sábado às 18h15.

Por Lusa | 07:28

O Benfica está este sábado obrigado a vencer na receção ao Marítimo para se manter na corrida à revalidação do título, em jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol.



Depois de, na sexta-feira, o FC Porto ter recebido e vencido o Sporting por 2-1, reforçando a liderança e mantendo pelo menos os cinco pontos de vantagem para o segundo, os 'encarnados' estão obrigados a vencer para não deixarem escapar definitivamente os 'azuis e brancos'.



Do outro lado, apresenta-se um Marítimo alguns furos abaixo da última época e até mesmo do arranque da presente temporada, embora os comandados de Daniel Ramos tenham voltado às vitórias na ronda anterior, quando receberam e venceram o Vitória de Guimarães por 3-2.



Além do Benfica-Marítimo, realizam-se este sábado mais dois encontros, o Feirense-Boavista e o Estoril Praia-Sporting de Braga.