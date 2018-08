Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica oferece 2,3 milhões de euros para Jonas ficar

Clube da Luz propõe contrato até 2020. Al-Nassr oferece contrato milionário, mas a mulher do avançado prefere ficar em Portugal.

Por António M. Pereira, Pedro Neves de Sousa e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

O Benfica oferece 2,3 milhões de euros limpos por ano a Jonas para que o avançado brasileiro renove com o clube da Luz até 2020, sabe o CM.



O jogador de 34 anos já recebia 2 milhões e era o atleta mais bem pago do plantel dos encarnados. Com o novo contrato, Jonas reforça esse estatuto. A decisão de continuar de águia ao peito por mais uma época - o atual vínculo expira em junho de 2019 - está nas mãos do brasileiro. No entanto, se o avançado decidir sair, o Benfica quer que o jogador assuma essa intenção publicamente.



A oferta das águias deixou Jonas hesitante. Por um lado, o Al-Nassr, da Arábia Saudita, propôs um contrato de cerca de 14 milhões de euros limpos, dividido em duas temporadas. O empresário e irmão de Jonas, Tiago Gonçalves, considera que o avançado deveria aproveitar a oferta dos sauditas por ser mais vantajosa financeiramente. Por outro lado, a mulher de Jonas vai ser mãe em breve e prefere permanecer em Portugal. O brasileiro deverá comunicar a sua decisão nas próximas horas.



As negociações entre o Benfica e Jonas têm sofrido vários avanços e recuos. Quando o clube da Luz deu início ao processo de renovação, o brasileiro revelou ao presidente Luís Filipe Vieira que tinha uma oferta da Arábia Saudita, que o Benfica não podia igualar. Ainda assim, a direção do emblema encarnado avançou com uma última proposta e espera que até este sábado a situação de Jonas fique resolvida. Cabe ao brasileiro decidir se fica ou se sai.



Luz recebeu tubarões

Vários clubes de elevada dimensão do futebol europeu enviaram emissários ao Estádio da Luz para observar o jogo Benfica-Fenerbahçe. Arsenal, Leverkusen, B. Dortmund, Eintracht Frankfurt, Juventus, Man. United, Montpellier, Southampton, Tottenham e Valência estiveram representados no encontro de 3ª feira.



Génova confirma cedência de Lisandro

O Génova confirmou esta quarta-feira a contratação do defesa Lisandro López por empréstimo do Benfica, até ao final da época. Os italianos ficam com opção de compra obrigatória do argentino.



Bojan na mira da águia

Bojan Krkic, avançado do Stoke, está a ser associado ao Benfica pelo jornal ‘Sport’. Segundo os catalães, o FC Porto também está interessado no espanhol de 27 anos.