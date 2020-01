Benfica oficializa contratação de Dyego Sousa

O Benfica oficializou há momentos a contratação de Dyego Sousa, de 30 anos, nas redes sociais. O avançado chega emprestado pelo Shenzhen FC, da China, e é mais uma opção de ataque para Bruno Lage. A apresentação será às 16h00.O jogador passou nos testes médicos na manhã de sexta-feira, assinou contrato e estará nas bancadas da Luz a assistir ao encontro com o Belenenses. No vídeo de apresentação, as águias recuperaram as declarações de Bruno Lage, na quinta-feira, que explicou que seria preciso o luso-brasileiro querer correr pelo Benfica.O jogador aparece, precisamente, a realizar corrida na passadeira.