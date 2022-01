O Benfica pagava tudo. Pagou o casamento da filha de Domingos Soares de Oliveira, CEO do grupo Benfica; a ama do filho e até o colégio que o menor frequentava. Pagou as prendas de aniversário da mulher do atual administrador, as miniférias que chegou a fazer no Alentejo, os mais variados luxos de quem afinal usava o dinheiro dos encarnados como seu.