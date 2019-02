Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica pede controlos antidoping para todos os seus jogadores e para o FC Porto

Fonte oficial dos encarnados reage às declarações de Aníbal Pinto.

00:36

O Benfica quer que até ao fim do campeonato todos os seus jogadores, bem como os do FC Porto, sejam alvo de testes antidoping antes e depois dos jogos.



Fonte oficial das águias expressou esta intenção à CMTV depois de o comentador Aníbal Pinto, afeto ao FC Porto, ter falado do tema após o jogo com o Aves: "Estou curioso para ver os resultados antidoping. Tenho visto jogadores a correr e espero que se façam os controlos que são normais e imperativos".



O advogado vai, de resto, ser alvo de uma queixa-crime por difamação por parte dos encarnados.



Posteriormente, e relativamente a este caso, a Autoridade Antidopagem disse, igualmente à CMTV, que não cede a pressões.