Difícil, muito difícil e inesperado. O Benfica precisou dos penáltis para eliminar um Caldas muito valente, que fez transpirar e de que maneira o líder do campeonato.



Roger Schmidt respeitou a equipa da Liga 3 e não mudou tanto como seria de esperar, em vésperas do clássico. Com o meio-campo que jogou com o PSG na última terça-feira, o Benfica teve mais posse com algumas aproximações à área do Caldas.









