Patrocinadores que abandonaram o Benfica após detenção de Vieira processados pelas águias

O Sport Lisboa e Benfica intentou uma ação no Tribunal Cível de Lisboa contra duas empresas, sediadas no Porto, que patrocinavam a equipa feminina de futebol, e que acabaram por renunciar ao contrato após a detenção do ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.Segundo a imprensa nacional, o clube encarnado terá reclamado um mínimo de 100 mil euros, uma vez que assegura que a resolução do contrato não tem fundamento. Já os patrocinadores alegam que o clube não cumpriu com o acordado, tendo a detenção do antigo presidente criado "desprestigio e distanciamento do público para com a marca Benfica e os seus parceiros". A empresa afirma também que o bom nome e a reputação de ambas as partes foi lesada, no que consideram ser uma grave violação contratual e que a Operação Cartão Vermelho, que investiga 55 negócios suspeito do ex-presidente, prejudicou-as. O clube do Sport Lisboa e Benfica respondeu e garantiu que respeitou todas as contrapartidas.