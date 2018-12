Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica procura afastar crise no clube com receção ao Feirense

Encontro a contar para a 11.ª jornada da I Liga de futebol acontece às 18h00 deste sábado, no Estádio da Luz.

Por Lusa | 08:51

O Benfica procura este sábado afastar o cenário de crise de resultados, agudizado pela goleada sofrido no terreno do Bayern Munique (5-1), na receção ao Feirense, para a 11.ª jornada da I Liga de futebol.



Três dias depois de ter sido equacionada a saída do treinador Rui Vitória do comando técnico dos 'encarnados', os lisboetas, quartos classificados com 20 pontos, tentam somar o segundo triunfo consecutivo na prova diante do emblema de Santa Maria da Feira, 15.º com nove.



Este será o reencontro da formação benfiquista com os adeptos após a goleada sofrida em Munique e do voto de confiança dado pelo presidente Luís Filipe Vieira a Vitória, advertindo que a equipa tem de jogar "à Benfica" e não "lento, lento".



Mesmo assim, o Benfica, que só venceu dois dos últimos sete jogos disputados em todas as provas, pode, em caso de vitória, aproximar-se provisoriamente do líder e campeão FC Porto, que visita no domingo o Boavista.



Já o Feirense procura regressar aos triunfos no campeonato, após oito jogos sem vencer na prova, no encontro marcado para as 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde perdeu todos os seis jogos já disputados na prova.



Pouco depois, a partir das 20h30, o Sporting de Braga, terceiro com 21, tenta regressar aos triunfos na prova, depois do desaire na visita ao FC Porto (1-0), na receção aos vizinhos do Moreirense, sextos com 16, que venceram os últimos três jogos na competição.



A 11.ª jornada marca ainda a estreia de Petit como treinador do Marítimo, na receção do Vitória de Setúbal, este sábado, às 15h00, e, no campeonato, do holandês Marcel Keizer no Sporting, na segunda-feira, na visita ao Rio Ave.



A jornada arrancou na sexta-feira, com a vitória do Belenenses SAD em casa do Santa Clara por 3-2.