Benfica procura aproximação à liderança e Sporting aponta 'mira' ao Braga

Águias vêm de sete vitórias no campeonato e recebem os flavienses. Leões procuram reduzir para um ponto a diferença para os minhotos.

07:45

O Benfica procura esta segunda-feira reaproximar-se do líder FC Porto, na receção ao Desportivo de Chaves, enquanto o Sporting visita o Marítimo com o terceiro lugar na 'mira', no fecho da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Os 'encarnados', que na quinta-feira garantiram o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, perante os turcos do Galatasaray, vêm de sete vitórias no campeonato e recebem os flavienses, às 21h15, em vésperas de jogarem com os 'dragões', na próxima ronda da prova.



Na sexta-feira, os portistas venceram em Tondela (3-0) e aumentaram para quatro os pontos de vantagem sobre o segundo colocado (57 contra 53).



Sem o central Ferro, expulso no triunfo na Vila das Aves (3-0), e os lesionados Jardel, Fejsa e Salvio, além do nigeriano Ebuehi, Bruno Lage deve apostar no regresso do argentino Conti ao centro da defesa, diante do 'aflito' Desportivo de Chaves, que ocupa o 17.º e penúltimo posto da I Liga.



A 'retoma' dos transmontanos parecia estar em 'marcha', com os triunfos sobre Portimonense e Marítimo, mas seguiram-se dois desaires, com Sporting de Braga e Boavista, que mantiveram a equipa em zona de despromoção.



Antes, às 19h00, o Sporting defronta o Marítimo no Funchal, um terreno de má memória para os 'leões', que ali perderam na época passada, na última jornada do campeonato, dois dias antes dos acontecimentos na Academia do clube, em Alcochete.



Dias depois da eliminação da Liga Europa, aos 'pés' do Villarreal, a formação de Alvalade, quarta classificada (45 pontos), quer capitalizar a segunda derrota seguida do Sporting de Braga, terceiro (49 pontos), e reduzir para um ponto a diferença para os minhotos.



Ainda sem o francês Mathieu, mas com Acuña de regresso às opções de Marcel Keizer, o Sporting terá pela frente o 14.º colocado, que na jornada transata bateu o Belenenses e pôs fim a uma série de três derrotas consecutivas.