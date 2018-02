Dois tiros de Jonas abrem caminho à vitória do Benfica em Paços de Ferreira

Benfica esteve a perder e suou muito para inverter o marcador. Jonas e Rafa operaram reviravolta.

24.02.18

Jonas ‘pistolas’ voltou a aparecer quando o Benfica mais precisava e marcou os dois golos que permitiram ao Benfica dar a volta ao resultado e sair de Paços de Ferreira com três pontos. Numa segunda parte em que os da casa só defenderam , o Benfica teve de vestir o fato macaco para encostar o adversário às cordas. Mas o brasileiro voltou a aparecer e marcou os dois golos que deram a volta ao marcador. Rafa confirmou a vitória com um golo nos descontos. O 3-1 final penaliza um Paços que chegou ao golo por Luiz Phellype aos nove minutos, mas depois começou demasiado cedo a preocupar-se apenas com a defesa.



Resumo da partida:

Rui Vitória lança Samaris no jogo, para o lugar de Jonas.Defesa do Paços deu uma patada muito feia em Jonas e Veríssimo não perdoa., bisa na partida e dá a volta ao marcador. Acabado de entrar na partida, Seferovic faz um grande passe para o avançado brasileiro encostar.Seferovic entra para o lugar de Grimaldo.Jardel vai ao ataque e dispara um míssil contra a cabeça de Quiñones. Defesa do Paços fica combalido e tem de ser assistido. Instala-se a confusão e Quiñones acaba por ver amarelo., mas a bola sai muito fraca.74' - Nova alteração no Paços de Ferreira. Luiz Phellype dá lugar a Bruno Moreira.72' -. Grande lance de Rafa, a rasgar pelo lado direito. Jiménez faz um primeiro remate contra70' - Substituição no Paços de Ferreira. Filipe Ferreira entra para o lugar de Rúben Micael.70' - E Rafa volta a cair na área. Veríssimo também se repete: manda jogar.69' - Não é falta. Árbitro manda jogar após indicação do VAR.68' -Fábio Verísismo pede ajuda do vídeo-árbitro.66' - Encarnados ganham vários cantos de seguida. Paços tem conseguido evitar remates.65' - Benfica aumenta pressão. Paços está remetido à defesa.63' - Rúben Dias atinge defesa do Paços com o braço. Árbitro nada assinala.62' - Jiménez aproveita bola perdida para ensaiar remate de longe, mas a bola sai muito ao lado.61' - Assis vê cartão amarelo.60' - Lance duvidoso na área do Paços. Rafa cai em disputa de bola com Gian e os encarnados ficam a pedir falta. Fábio Verísismo diz que não.59' - Alteração no Benfica. Zivkovic sai para dar lugar a Jiménez.58' - Raúl Jiménez prepara-se para entrar no Benfica.56' - Rúben Micael remata de longe e a bola passa muito perto da barra de Varela.52' - Rúben Micael magoa-se em choque com adversário e Fábio Veríssimo manda entrar equipa médica. Jogadores do Benfica protestam.49' - Benfica marca rapidamente o livre, mas não consegue criar perigo. Na sequência da jogada, Pizzi derruba adversário e vê cartão amarelo.48' - Cervi derrubado por Pedrinho mesmo em cima da linha da área. Fábio Veríssimo marca falta.47' - Dupla oportunidade para o Benfica. Primeiro é Rafa a fintar na área e a rematar para boa intervenção de Defendi, depois é Jonas a falhar a recarga.45' - Recomeça o jogo no Estádio Capital do Móvel.O Paços de Ferreira sai para o intervalo em vantagem graças a uma excelente entrada no jogo. Pressionantes e rápidos, os pacences surpreenderam os encarnados com várias jogadas de perigo e chegaram ao golo aos nove minutos, numa excelente jogada concluída por Luiz Phellype. O Benfica demorou muito a reagir e só começou a tomar conta do jogo a meio da primeira parte. Encarnados estiveram perto do golo nos últimos minutos, mas pacenses souberam segurar a vantagem.48' - Termina a primeira parte em Paços de Ferreira48' - Oportunidade para o Benfica. Pizzi remata de primeira e Miguel Vieira volta a conseguir desviar no útimo momento.45' -Vão jogar-se mais dois minutos.44' - André Almeida aparece na área do Paços em excelente posição, mas permite que Ricardo corte o lance. Lateral do Benfica fica a pedir mão do adversário, o árbitro manda jogar.41' - Que falhanço de Jonas. Avançado brasileiro cabeceia na pequena área mas Miguel Vieira conseque meter a cabeça no sítio certo e evitar um golo que parecia consumado.39' - Pizzi tenta servir Jonas na área, mas Ricado corta para canto.38' - Mais um grande passe de Rúben Micael, que serve Xavier na direita. Mas o centro sai muito frouxo.36' - Oportunidade para o Benfica. Jonas serve Rafa, o português tira bem um adversário do caminho, mas depois escolhe aplicar uma trivela na bola e esta sai redondinha para as mãos de Defendi.34' - Grande jogada de Rúben Micael, a arrastar vários defesa do Benfica para ganhar espaço para o cruzamento. Mas a bola é desviada por Grimaldo para canto.33' - Adeptos sentados na zona dos simpatizante sdo Benfica atiram várias tochas para o campo, junto à baliza de Varela. Fábio Veríssimo interrompe o jogo para retirar objetos.32' - Rúben Dias e Rúben Micael desentendem-se. Árbitro Fábio Veríssimo aconselha calma.29' - Mais uma grande jogada do Paços. Pedrinho e Rúben Micael entendem-se após roubo de bola a André Almeida e o centro encontra Phellype em excelente posição. Mas o pontapé de moinho do brasileiro sai muito fraco e Varela agarra.28' - Rafael Defendi obrigado a aplicar-se para desviar canto cobrado em direção da baliza.24' - Rafa fura defesa Pacense e cruza atrasado, mas a bola é desviada por defesa e fica a pingar. Defendi resolve o assunto com segurança.22' - Lance cobrado com centro para a área, mas a defesa do Paços alivia, após muitos ressaltos e muita luta.21' - Benfica ganha livre do lado direito do ataque. Cruzamento pode levar perigo à área pacense.19' - Nova oportunidade para o Paços de Ferreira. Rúben Micael desmarca Phellype e este corre para a área do Benfica. André Almeida consegue atrapalhar o avançado e a bola vai morrer nas mãos do guardião benfiquista.18' - Xavier bate o livre ao estilo 'folha seca', mas a bola sobe demasiado e não chega a assustar Varela.16' - Zivkovic vê amarelo por derrubar Pedrinho muito perto da linha da área. Livre muito perigoso para o Paços.14' - Zivkovic e Jonas tentam jogada de entendimento, mas o passe do brasileiro morre nas mãos de Defendi.9' - Golo do Paços de Ferreira. Grimaldo perde a bola em zona poribida, Xavier corre pelo lado direito e serve Luiz Phellype na área, que fuzila Varela. Paços entrou com tudo no jogo e foi premiado.7 ' - Bola bombeada para a área benfiquista, mas não aparece ninguém em posição de ameaçar Varela.6' - Cervi derruba Bruno Santos. Pode dar livre perigoso para o Paços3'- Rafa ganha lançamento do lado direito, após boa combinação com Fejsa. Na cobrança, André Almeida mete a bola no coração da área e por pouco Jonas não marca para o Benfica.1' - Paços tem primeiro lance de perigo. Luís Filipe recebe passe a rasgar e entra na área a cruzar. Defesa encarnada desvia para canto.0' - Começa o jogo em Paços de FerreiraO Benfica procura este sábado distanciar-se do rival Sporting e aproximar-se do líder FC Porto, na visita ao estádio do 'aflito' Paços de Ferreira, em jogo da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.Já é conhecido o onze dos encarnados para este jogo:Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Zivkovic; Rafa, Jonas e Cervi.Suplentes: Svilar, Luisão, Samaris, João Carvalho, Diogo Gonçalves, Seferovic e Raul Jimenez.Quanto ao Paços de Ferreira, vai alinhar com o seguinte onze:Rafael Defendi; Bruno Santos, Ricardo, Miguel Vieira e Quiñones; Pedrinho, Gian, Assis e Xavier; Luiz Phelype e Ruben Micael.Suplentes: Mário Felgueiras, Rui Correia, André Leal, Mabil, Filipe Ferreira, Vasco Rocha e Bruno Moreira.O tetracampeão nacional ocupa o segundo lugar da prova, em igualdade com os 'leões', terceiros classificados, ambos a cinco pontos do comando, na sequência do triunfo do FC Porto sobre o Estoril Praia, por 3-1, em jogo cuja segunda parte -- em atraso desde janeiro - foi disputada na quarta-feira.Um triunfo na Mata Real permitirá ao Benfica colocar sob pressão os adversários na luta pelo título -- que para os 'encarnados' significa a conquista do inédito 'penta' -, pois o FC Porto apenas joga no domingo, no estádio do Portimonense, e o Sporting fecha a ronda na segunda-feira, na receção ao Moreirense.O Paços de Ferreira, que nesta época já mudou de treinador por duas vezes, também está fortemente pressionado para obter um resultado positivo, pois ocupa uma perigosa 15.ª posição, apenas um ponto acima da zona de despromoção.Também hoje, o Feirense, 17.º posicionado e primeira equipa abaixo da 'linha de água', enfrenta mais um duelo na luta pela manutenção no estádio do Belenenses, 12.º, enquanto Marítimo e Vitória de Guimarães protagonizam um confronto mais 'tranquilo', entre oitavo e nono colocados.