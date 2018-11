Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica procura quebrar o gelo em jogo decisivo

Jogo contra o Bayern de Munique é o tudo ou nada para Rui Vitória, que continua a ser contestado pelos adeptos dos encarnados.

Por Pedro Neves de Sousa | 13:40

Tudo joga contra o Benfica, esta terça-feira, no jogo com o Bayern, do Grupo E da Liga dos Campeões. Desde logo o frio. A temperatura prevista para a hora do jogo ( 21h00 locais, 20h00 em Portugal) situa-se entre os 4 e os 6 graus negativos, com queda de neve. O Benfica reforçou a bagagem com vestuário de inverno: luvas, collants e roupa térmica. Antes do jogo, os pés dos jogadores serão alvo de um aquecimento especial, através da aplicação de um gel, apurou o CM.



Depois, os números: o Benfica precisa de ganhar pela primeira vez ao Bayern, se ainda quiser ter possibilidades de terminar num dos dois primeiros lugares do grupo. Tudo está em aberto e o Benfica até pode terminar a quinta jornada da Liga dos Campeões ‘atirado’ para a Liga Europa.



Por último, os resultados. O Benfica soma apenas 4 pontos na Liga dos Campeões e o último lugar do Grupo E é o cenário mais negro, mas ainda possível.

O AEK perdeu todos os jogos, mas ainda pode fazer 6 pontos se vencer o Ajax e, depois, na visita à Luz. Estes pormenores colocam ainda mais pressão sobre Rui Vitória, que voltou a ser contestado pelos adeptos, apesar do triunfo ao Arouca (2-1), em jogo da Taça de Portugal. O jogo com o Bayern é decisivo para continuar na Luz.



Curiosamente, este jogo também é decisivo para Kovac, técnico do Bayern. A direção do clube deixou no ar a possibilidade de o treinador não continuar para lá do jogo com o Benfica, devido à crise da equipa, em 5º lugar na Bundesliga.