Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica quer canoístas medalhados no Europeu candidatos a medalhas em Tóquio2020

Presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, felicitou os atletas pelo sucesso alcançado.

Por Lusa | 17:55

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, felicitou este domingo os canoístas do clube medalhados no Europeu, em Belgrado, assumindo a ambição de que duas tripulações sejam candidatas a medalhas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.



"Joana Vasconcelos, João Ribeiro, Teresa Portela e Fernando Pimenta são hoje grandes referências da modalidade em Portugal, crónicos candidatos nas provas internacionais e, neste momento, partilho a ambição de ter duas tripulações candidatas a medalhas em Tóquio2020. Estão todos de parabéns", afirmou Luís Filipe Vieira, citado pelo sítio oficial dos 'encarnados' na Internet.



Fernando Pimenta sagrou-se tricampeão europeu em K1 1.000 metros, vice em K1 5.000 e medalha de bronze em K1 500, enquanto Joana Vasconcelos e Teresa Portela conquistaram o título continental em K2 200.



"Transmito hoje um sentimento de tremenda satisfação pelo vosso trabalho, certamente partilhado em particular pelos adeptos benfiquistas. Parabéns à Teresa e à Joana, por mais uma grande vitória, em equipa. Falo em nome do Benfica e tenho de recordar, com orgulho, que a nossa aposta na canoagem começou há oito anos", referiu Luís Filipe Vieira, que, no sábado, também já tinha enaltecido o feito de Pimenta.