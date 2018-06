Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica quer encaixar cem milhões com jogadores dispensáveis

Jiménez, Talisca, Seferovic, Pizzi e Salvio na lista para vender. Dinheiro das saídas é para investir em contratações.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 09:11

Encaixar 100 milhões de euros em vendas com jogadores dispensáveis. Este é o grande objetivo de Luís Filipe Vieira para o mercado de transferências, que abre no dia 1 do próximo mês, sabe o CM.



O presidente do Benfica procura encher os cofres da Luz, para já, só com vendas. Nas contas do líder das águias não entram os eventuais 40 milhões de euros que o Benfica pode receber se garantir o apuramento para a fase de grupos da Champions.



Vieira já estabeleceu que jogadores pode vender e por que preço: Raúl Jiménez (40 milhões); Talisca (30 a 35); Salvio (15 a 20); Pizzi (15); e Seferovic (10). Mas estes atletas não têm de ser todos vendidos. Assim que se atinjam os 100 milhões de euros, o Benfica fecha a porta às saídas, a não ser que surja uma proposta irrecusável. Isto porque o técnico Rui Vitória quer o plantel fechado antes do início das competições oficiais.



Parte do dinheiro que o clube da Luz encaixar será investido em compras. Um cenário diferente do que aconteceu na última época, em que o Benfica foi mais contido em contratações. Para já, o emblema encarnado já garantiu Vlachodimos, Ebuehi, Conti, Chiquinho e João Amaral. Castillo e Facundo Ferreyra estão por oficializar.



AC Milan atento a Rúben

O AC Milan está interessado em contratar Rúben Dias e já manifestou essa intenção ao Benfica. O site goal.com avança que o processo de negociação poderá ser facilitado devido à intervenção da Gestifute, empresa liderada por Jorge Mendes e que mantém boas relações com os dois clubes. O clube da Luz não está disposto a abrir mão do jovem central de 21 anos por valores inferiores aos 40 milhões de euros. Também o Arsenal está na corrida pelo jogador que esta época se destacou de águia ao peito.