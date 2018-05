Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica quer FPF e Liga em tribunal

Águias solicitaram ao DCIAP para inquirir mais de uma centena de pessoas ligadas ao futebol português, incluindo árbitros.

Por Pedro Neves de Sousa | 12.05.18

O Benfica quer que as principais instâncias do futebol português sejam ouvidas em tribunal, apurou o CM.



As águias constituíram-se como assistentes no processo sobre a investigação de que estão a ser alvo (últimas cinco épocas passadas a pente fino por suspeitas de resultados combinados). O clube requereu a audição dos principais responsáveis das diferentes entidades que participaram nos jogos do Benfica, desde 2013.



O documento da sociedade de advogados, a que o CM teve acesso, enumera as entidades: árbitros e assistentes, membros dos Conselhos de Justiça, Disciplina, Arbitragem e todos os dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Clubes.



O mesmo documento revela as perguntas que o Benfica pretende que sejam esclarecidas por todas as entidades a inquirir: "Foram, por uma vez que fosse, direta ou indiretamente, contactados por alguém do Benfica com o intuito de favorecer um resultado? Se o foram, qual a identidade do responsável pelo contacto, o teor do contacto e o favorecimento que facultaram?"



A SAD exige uma clarificação de qualquer dúvida que exista quanto à verdade desportiva das últimas cinco temporadas do Benfica. A Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público (MP) estão a investigar os jogos do tetracampeonato do clube da Luz, entre 2013 e 2017, além de 31 da presente temporada. Ao todo, são 163 jogos a serem investigados. Em causa estão suspeitas de resultados alegadamente combinados.



Contactada pelo CM, fonte da Liga de Clubes afirmou "desconhecer esta diligência". Por sua parte, a FPF optou por não comentar a ação judicial do Benfica. Já antes, em comunicado, o clube da Luz tinha referido que esta investigação devia ser alargada aos jogos do FC Porto e do Sporting.



Defesa Murilo negociado em Portugal

Murilo, central do Cruzeiro, está a ser negociado em Lisboa entre dirigentes do emblema mineiro e o presidente Luís Filipe Vieira, apurou o CM. O jogador de 21 anos já esteve no radar das águias no inverno mas agora o interesse ressurgiu. Murilo é visto pela estrutura como um central com enorme margem de progressão, à semelhança de Luisão quando chegou à Luz em 2003.



CD decide este sábado recurso de Rúben

O CD da FPF decide hoje o recurso do Benfica sobre o castigo a Rúben Dias. Os árbitros Carlos Xistra e Hugo Miguel foram ouvidos ontem.