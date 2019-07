Benfica quer ligar hacker Rui Pinto ao FC Porto

O pedido dos responsáveis do Benfica é claro. Querem saber se foi Rui Pinto a aceder aos emails privados do clube e se a divulgação está concertada com o FC Porto.O requerimento feito ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) a pedir o alargamento do mandado de detenção europeu do pirata informático não deixa dúvidas.Referem que há suspeitas de que foi Rui Pinto, agora na cadeia, a entrar nos servidores do clube da Luz. Dizem que não pode ser ignorado que foi o FC Porto a divulgar a comunicação. E sustentam estas considerações, citando um despacho do Ministério Público."Existe um fio condutor e uma conexão entre todos os factos denunciados, não obstante existirem dois momentos e resoluções distintas – num primeiro momento temos o eventual acesso, por desconhecidos, sem autorização ao sistema informático do Benfica e recolha, também não autorizada de mensagens de correio eletrónico (...) num segundo momento, após entrega dos documentos recolhidos através do referido acesso ilegítimo existe a divulgação por Francisco J. Marques (…) lesiva da dignidade da pessoa coletiva", escreveu a procuradora.No mesmo documento, o Benfica pede ao DIAP para poder consultar o processo, de forma a poder agir contra Rui Pinto e o FC Porto, caso se prove a relação entre ambos.No processo cível, o Benfica prepara o recurso contra o clube nortenho. Exige os 17 milhões de euros pedidos na ação inicial e quer que Pinto da Costa e os restantes administradores sejam condenados por terem dado o aval a Francisco J. Marques para a divulgação das conversações.O prazo para o recurso só termina em setembro e também o FC Porto já anunciou que vai constar a decisão. Recorde-se que o juiz deu parcialmente razão aos encarnados e determinou uma indemnização de dois milhões de euros.