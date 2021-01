Benfica quer Pinho no imediato

O Benfica vai tentar convencer o Marítimo nos próximos dias a libertar já este mês o avançado Rodrigo Pinho, apurou o CM.









As águias e o jogador, que termina contrato no final da época, já têm acordo para 2021/2022, mas Jorge Jesus quer contar com mais uma opção atacante, até para precaver ausências decorrentes de infeções por Covid-19 (os avançados Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos já estiveram ausentes em quarentena).

Desta forma, a direção encarnada vai falar com a homóloga liderada por Carlos Pereira no sentido de chegarem a um entendimento para a libertação do jogador, ainda neste mercado de inverno.





Essa possibilidade pode passar por duas hipóteses: o pagamento de um valor (hipótese que menos agrada às águias) ou então empréstimos de bons jogadores ao conjunto insular. A possível incorporação do brasileiro já nas próximas semanas não implica qualquer saída.



A exceção seria alguma proposta aliciante por algum dos homens da frente. Pinho recupera neste momento de uma lesão nas costas e está em dúvida para o jogo de amanhã com o Sporting para a Taça de Portugal. O brasileiro de 29 anos está na quarta temporada ao serviço dos insulares, tendo apontado 12 golos em 14 jogos realizados esta época.





Caio Mota, 19 anos, avançado da equipa de sub-20 do Santos, está a ser apontado pela imprensa brasileira como possível reforço do Benfica. O contrato com os brasileiros termina a 31 de março.