Benfica recebe Rio Ave a tentar recuperar terreno para o FC Porto

O Benfica tem esta segunda-feira a oportunidade de se aproximar do terceiro lugar da I Liga de futebol, ocupado pelo FC Porto, caso vença na receção ao Rio Ave, em jogo da 21.ª jornada da prova.

Quartos classificados com 39 pontos, os 'encarnados' precisam de vencer para reduzirem para três pontos a sua desvantagem para os 'dragões', tirando assim algum benefício do empate (0-0) registado no sábado entre FC Porto e Sporting.

Depois de ter falhado mais um objetivo -- eliminação a meio da semana da Liga Europa -, e com o apuramento para a final da Taça bem encaminhado depois da vitória em casa do Estoril Praia por 3-1, o conjunto de Jorge Jesus volta-se agora para o campeonato e, com o Sporting a distantes 16 pontos, estará certamente na luta pelo segundo lugar, que garante apuramento direto para a Liga dos Campeões.

Enquanto os 'encarnados' procuram recuperar terreno na parte de cima da tabela, o Rio Ave tenta fugir o mais depressa da zona baixa da tabela, ocupando o 10.º lugar, com 22 pontos, apenas mais quatro do que os dois últimos, Marítimo e Boavista.

No outro encontro do dia, e que vai encerrar a 21.ª ronda, o 'tranquilo' Moreirense vai receber o Belenenses SAD, equipa que também tenta escapar à zona baixa da tabela.