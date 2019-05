Benfica recebido em apoteose por centenas de adeptos na Câmara de Lisboa

Milhares de adeptos saudaram esta segunda-feira o plantel do Benfica na Câmara Municipal de Lisboa, em ambiente de apoteose.Jogadores, técnicos, dirigentes e demais staff dos novos campeões nacionais foram recebidos por Fernando Medina, presidente de edilidade.O momento alto da cerimónia aconteceu quando os jogadores agitaram o troféu na varanda do edifício e também quando, em uníssono, foi entoado o hino do Benfica.A comitiva encarnada chegou aos Paços do Concelho perto das 19h00, numa altura em que os adeptos já estavam eufóricos.Os jogadores entraram de imediato no edifício, onde foram conduzidos ao salão nobre da Câmara. "É tempo de celebrar a partir da casa da nossa cidade. Parabéns, Benfica, o campeão voltou. Espero que todos se sintam bem recebidos", disse Fernando Medina.Luís Filipe Vieira regozijou-se com a conquista do título. "O espírito entre adeptos e equipa, sobretudo nos momentos difíceis, as vitórias sobre os rivais, os números, fazem desta vitória uma das mais saborosas de sempre. Uma vitória clara e inequívoca que premeia a melhor equipa", disse o presidente das águias.A festa continuou depois na varanda.Rui Vitória, ex-treinador do Benfica que foi despedido no início de janeiro após a derrota da equipa de futebol em Portimão, não foi esquecido por Luís Filipe Vieira numa mensagem que o presidente do Benfica ontem fez chegar aos sócios e adeptos do clube, sobre a conquista do título."Uma palavra de agradecimento a Rui Vitória, que liderou a equipa na primeira fase da época. Foi um técnico que conquistou vários títulos connosco ao longo dos últimos três anos."Também Shéu Han (ex-secretário técnico e velha glória do clube), e Luisão, antigo capitão de equipa, merecerem palavras do líder das águias, que os considera "dois símbolos".Sobre o campeonato agora conquistado, o líder das águias fala de uma vitória "justa e inequívoca"."Foi a vitória da verdade desportiva e da afirmação de uma estratégia vencedora. (...) Um título ganho por uma equipa e uma estrutura - dirigentes, equipas técnicas, funcionários - que funcionaram como um bloco único."A festa no balneário do Benfica, quando Luís Filipe Vieira anunciou que o prémio do título seria em duplicado, após o jogo com o Santa Clara, foi destacada pelo jornal espanhol ‘AS’.A imprensa italiana está rendida a Bruno Lage. O treinador do Benfica foi ontem destaque no jornal ‘La Gazetta dello Sport’, que apelida o técnico de 43 anos de estrela."Os políticos que se cuidem, Lage consegue passar uma mensagem a que ninguém fica indiferente. Mas fiquem descansados, ele ficará connosco por muitos e bons anos", disse Vieira.