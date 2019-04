Benfica recruta criança de 6 anos à Associação Académica de Santarém

Gui estava referenciado pelos benfiquistas e vinha sendo observado pelos seus responsáveis.

A Associação Académica de Santarém anunciou esta segunda-feira, através do seu site oficial, ter chegado a acordo com o Benfica para que o jovem Guilherme Jeta Melo, de apenas seis anos, se mude para o emblema encarnado.



De acordo com a equipa ribatejana, Gui estava referenciado pelos benfiquistas e vinha sendo observado pelos seus responsáveis, que esta semana decidiram avançar para o seu recrutamento.



De notar que, segundo a Associação Académica de Santarém, Gui juntou-se àquele clube no início da temporada passada, na altura com apenas quatro anos.