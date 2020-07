Benfica reforça cofres com 15 milhões de euros para chegada de Jorge Jesus

O Benfica anunciou o aumento do valor do empréstimo obrigacionista de 35 para 50 milhões de euros. A diferença de 15 milhões dará mais músculo à SAD encarnada. Luís Filipe Vieira poderá assim evitar a venda de jogadores importantes para o plantel que na próxima época, tudo o indica, será dirigido por Jorge Jesus.





CM antecipou há algum tempo, a SAD benfiquista aumentou o valor do empréstimo obrigacionista. A opção permite às águias responder ao prejuízo causado pela Covid-19 – cerca de 20 a 25 milhões de euros nas contas do presidente – e constitui uma almofada para as despesas do dia a dia, como é o caso dos ordenados dos jogadores. O Benfica, que não tem a garantia de conseguir embolsar os milhões de euros da Liga dos Campeões – precisa de chegar à fase de grupos, mas, para isso, terá de ultrapassar a terceira pré-eliminatória e o play-off – fica, assim, com liquidez para enfrentar os os meses de agosto, setembro e outubro, não tendo de vender jogadores a preços de saldo.



O Benfica, por outro lado, poderá, inclusive, ir ao mercado fazer contratações, sabendo-se, de antemão, que os pagamentos, hoje em dia, se processam em prestações e num prazo dilatado no tempo. É isso mesmo que o clube da Luz está a tentar no caso do jovem médio Pedrinho. Os encarnados pretendem começar a liquidar as primeiras verbas apenas em julho de 2021, estando a renegociar com os brasileiros do Corinthians o pagamento.



benfica tem acordo com central garay



Garay acordou, há cerca de dois meses, voltar ao Benfica, sabe o CM, mas o defesa do Valência terá de obter o aval do futuro treinador do Benfica e passar nos exames médicos. A confirmar-se a contratação, o argentino irá receber 1,5 milhões de euros líquidos por ano. n A. M. P.