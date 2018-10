Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica SAD suspeita no caso dos mails

Ministério público refere necessidade de obter informação.

Por Tânia Laranjo | 01:30

As certidões do processo dos mails, que constam no caso E-Toupeira, dizem que o Benfica SAD é novamente suspeito e que poderá vir a ser acusado de corrupção.



"Em 08-06-2017 foi instaurado um inquérito pelo Ministério Público por suspeitas da prática de crimes de corrupção ativa (atividade desportiva), pelos intervenientes Sport Lisboa e Benfica, Pedro Guerra e Adão Mendes, que ficou conhecido no seio da opinião pública como o caso dos emails", pode ler-se na certidão, na qual se diz também que o "caso se tornou público através da partilha, nos meios de comunicação social, de um acervo considerável de emails, pertencentes a responsáveis do Sport Lisboa e Benfica, e que indiciavam toda uma rede de influências daquele clube, junto de instituições públicas e privadas, para daí retirar vantagens desportivas".



Garante ainda o Ministério Público que foi o desenvolvimento daquela investigação que "motivou a necessidade de obtenção de informação privilegiada, junto do sistema judicial, por parte do Sport Lisboa e Benfica, para poder construir a sua defesa". O Benfica queria ainda "antecipar a realização de diligências investigatórias e ocultar, manipular e/ou destruir elementos probatórios".



Pormenores

Luís Filipe Vieira chegou a temer ser preso e enviou para o processo E-Toupeira um documento a dizer que queria ser ouvido. Alegava que se fosse detido seria ilegal.



Outros casos

Vieira pedia também para ser ouvido no processo dos mails e no caso em que é arguido com o juiz Rui Rangel.