Benfica sagra-se campeão da Europa de atletismo em juniores

Competição disputada em Castellón, Espanha, foi conquistada pelas águias com 115 pontos, mais 12 do que o segundo classificado.

07:48

O Benfica sagrou-se este sábado campeão europeu de juniores em atletismo. A competição disputada em Castellón, Espanha, foi conquistada pelas águias com 115 pontos, mais 12 do que o segundo classificado.



Os juniores 'encarnados', que à entrada para a última prova, os 4x400 metros, seguiam com oito pontos de vantagem sobre o Sparta, da Dinamarca, mantiveram o espírito de triunfo nessa corrida e sagraram-se campeões europeus, numa exibição muito forte, com 15 classificações na primeira metade da tabela, cinco das quais triunfos.