Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica sem ideias castigado com derrota na Europa

Águias entra bem e Grimaldo desperdiça ocasião de golo. Depois, o Dínamo equilibra, manda no jogo e chega ao 1-0, de penálti, num erro de Rúben Dias.

Por Octávio Lopes | 01:30

O Benfica fez esta quinta-feira a pior exibição da era Bruno Lage e foi bem castigado com uma derrota (0-1) diante do Dínamo Zagreb, na 1ª mão dos ‘oitavos’ da Liga Europa. O resultado, aliás, podia ter sido mais dilatado, já que o Benfica teve apenas uma oportunidade de golo e só não sofreu mais devido à boa exibição de Odysseas e à fraca pontaria dos croatas.



As águias, contudo, até entraram bem. Com bola e boa distribuição, tanto pelos flancos como pelo meio, frente um adversário encolhido. E logo aos 8’ desperdiçaram uma flagrante ocasião: Krovinovic meteu em João Félix que de calcanhar fez seguir a bola para o isolado Grimaldo, na área, acertar em Livakovic.



Com o decorrer do tempo, contudo, o Dínamo encaixou bem no Benfica e, aos poucos, foi subindo de produção e a chegar com perigo à área contrária. O primeiro aviso foi um remate fora da área de Dani Olmo, para grande defesa de Odysseas. Nesta altura, o Benfica ainda tinha bola mas sem saber o que lhe fazer. Os croatas recuperavam-na com facilidade e partiam logo para ataques verticais. O segundo aviso foi um livre de Kadzior para nova boa intervenção de Odysseas.



Ao terceiro aviso, o Dínamo marcou de penálti - por Petkovic, que castigou uma falta escusada de Rúben Dias sobre Dani Olmo, na quina esquerda da área. O Benfica, que já não tinha Seferovic - lesionou-se sozinho no adutor direito e foi substituído por Cervi, que foi para a direita, aparecendo Krovinovic ao lado de João Félix -, não reagiu e perto do intervalo Odysseas voltou a brilhar para parar um remate do isolado Gojak.



A 2ª parte começou com mais uma oportunidade para o Dínamo: no minuto 48, Orsic apareceu solto na área, mas rematou por alto. Depois só deu Benfica até ao minuto 90. Os encarnados, no entanto, revelaram uma confrangedora falta de ideias ofensivas, sobretudo na ligação entre o meio-campo e o ataque. Ao ponto de Livakovic não ter efetuado uma única defesa complicada.



Nos descontos, os croatas foram para a frente e só não faturaram porque Orsic e Situm falharam à boca da baliza e Ferro fez um fenomenal corte perante Gavranovic.



"Empate era o mais justo"

"Não fomos tão competentes como queríamos. Houve aquela grande penalidade que acabou por ditar a derrota, mas o empate seria o mais justo. Ainda não acabou, está tudo em aberto para a segunda mão", disse Bruno Lage, treinador do Benfica, após o jogo.



"No final disse aos jogadores que isto está no intervalo. Vamos agora recuperar ao máximo com o Belenenses e depois temos o jogo da segunda mão na próxima quinta-feira", referiu ainda o técnico.



Seferovic reavaliado esta quinta-feira

Seferovic saiu com queixas numa virilha ainda durante a primeira parte. Uma lesão cuja extensão irá ser reavaliada durante o dia de hoje.

O avançado suíço tem sido poupado nos treinos devido à sobrecarga de jogos das últimas semanas.



+ Dínamo Zagreb

O Dínamo entrou com medo e sofreu nos primeiros dez minutos. Depois, acertou na defesa e passou a jogar em ataques rápidos, alguns muito perigosos. Chegou mesmo a vulgarizar o Benfica na 1ª parte.



- Benfica

Após um início prometedor e um desperdício de Grimaldo, o Benfica foi perdendo gás com o decorrer dos minutos e foi dominado. Na 2ª parte teve bola, mas revelou uma confrangedora falta de imaginação ofensiva.



Boa exibição

O inglês Michael Oliver seguiu o jogo de perto e acertou na esmagadora maioria das faltas que assinalou, caso do penálti evidente de Rúben Dias sobre Dani Olmo. Além disso, nunca permitiu que pequenas altercações entre jogadores subissem de tom. Autoritário, acabou com elas logo no início.



Só Odysseas esteve no nível habitual

Odysseas - Evitou que o Benfica saísse com uma derrota mais pesada da Croácia, com um punhado de grandes defesas. Resumindo: permitiu que águia continue ‘viva’ na Liga Europa.

Corchia – Alguns cortes no momento oportuno e um ou outro centro que não foi aproveitado.

Rúben Dias – Cometeu um penálti escusado e o Benfica perdeu. De resto, algumas dificuldades com a velocidade dos croatas.

Ferro – Um corte providencial na parte final evitou males maiores.

Grimaldo – Falhou uma grande oportunidade - sozinho na área, atirou contra Livakovic. Num livre, rematou fraco para defesa fácil do guarda-redes.

Florentino – Fraca exibição. Passou, literalmente, ao lado do jogo.

Gabriel – Trabalhou muito, quase sempre para nada.

Gedson– Inconsequente.

Krovinovic – Um bom passe no ataque, no início, e muita correria. Após a saída de Seferovic foi apoiar João Félix e passou despercebido.

João Félix – Um calcanhar a isolar Grimaldo. Devido à forte marcação de que foi alvo nunca teve espaço e tempo para brilhar.

Seferovic – Durou pouco mais de meia hora (saiu lesionado no adutor direito). Não criou perigo.

Cervi – Nunca conseguiu apoquentar a defesa do Dínamo Zagreb.

Zivkovic – Também passou ao lado do jogo.

Rafa – Perante a muralha organizada que teve à sua frente, nunca teve arte ou engenho para a ultrapassar.