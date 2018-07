Benfica só vende Jota por 40 milhões

Cobiça dos 'tubarões' do futebol europeu obriga clube da Luz a fixar o preço de venda do campeão europeu sub-19.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

O Benfica está prevenido para uma eventual transferência de João Filipe, mais conhecido por Jota, um dos principais protagonistas da recente conquista do Euro sub-19. A direção das águias fixou o preço de venda do extremo nos 40 milhões de euros, sabe o CM.



A brilhante prestação do jovem de 19 anos no Campeonato da Europa - foi o melhor marcador da prova com cinco golos a par do colega de seleção Francisco Trincão - despertou o interesse dos 'tubarões' do futebol europeu. O emblema encarnado deposita grandes esperanças na jovem estrela e não está disposto a perdê-la por qualquer valor. Aliás, o CM sabe que Jota vai integrar a equipa principal do Benfica no decorrer desta temporada e pode, inclusive, ser utilizado em alguns jogos oficiais pelo técnico Rui Vitória.



O extremo foi o primeiro jogador da formação do clube a receber o estatuto de craque. Há dois anos, já era cobiçado por Barcelona e Man. United. Para segurar o jogador, na altura, o Benfica ofereceu um salário muito superior a Jota, em comparação com o dos companheiros de equipa. Depois, o internacional sub-19 passou para segundo plano com as ascensões de Renato Sanches, João Félix e Gedson Fernandes.



Voltou a afirmar-se na época passada, com boas prestações nos juniores das águias e depois na equipa B. Na Finlândia esteve em grande destaque com a seleção nacional sub-19. O jogador conquistou o segundo título europeu pelas camadas jovens de Portugal, depois de já ter vencido o Campeonato da Europa sub-17. De águia ao peito, foi campeão nacional pelos iniciados, juvenis e juniores.



No ano passado, Jota renovou contrato com o Benfica até 2022, clube que representa desde 2007. Aquando da celebração do novo vínculo, o extremo mostrou-se desejoso de poder representar a equipa principal, mas também não escondeu a ambição de jogar fora de Portugal, num grande clube.

Foto com CR7 na Luz correu a Internet

Jota, campeão europeu pela seleção nacional sub-19, entrou em campo com Cristiano Ronaldo, em 2007, no Estádio da Luz, antes do jogo Portugal-Polónia. Um momento memorável para uma criança que tinha oito anos - hoje tem 19. A imagem correu ontem as redes sociais.



Lesão grave de Ebuehi vale ida ao mercado por outro lateral

Tyronne Ebuehi, reforço do Benfica para o lado direito da defesa contratado neste defeso, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será operado. O nigeriano era a única alternativa a André Almeida, pelo que o Benfica deve ir ao mercado para encontrar outro lateral.