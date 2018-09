Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Benfica tem de vestir o fato-macaco", diz Rui Vitória

Águias procuram isolar-se esta quinta-feira na frente do campeonato e distanciar-se do Sp. Braga.

Por João Pedro Óca | 01:30

O Benfica procura isolar-se esta quinta-feira na liderança do campeonato no jogo inaugural da 6ª jornada, em Chaves, distanciando-se do Sp. Braga, que só entra em campo no domingo. Os encarnados, segundo Rui Vitória, têm um teste "dificílimo" pela frente: "Normalmente, estes jogos têm características muito específicas, há uma motivação extra. O Desp. Chaves vem de bons resultados, empatou no Dragão [com o FC Porto, Taça da Liga], ganhou ao Boavista e tem jogadores de qualidade."



Pelas dificuldades que espera em Trás-os-Montes, Rui Vitória disse que o Benfica "tem de vestir o fato-macaco", ou seja, preparar-se para uma dura batalha. "Temos de ser uma equipa intensa, convicta, alegre, persistente e que coloque permanentemente dificuldades táticas ao adversário", disse o técnico que lembrou que "os maiores orçamentos nem sempre ganham jogos". Porém, as águias querem dar continuidade ao bom momento - três vitórias seguidas nas provas internas - e manter o registo 100 por cento vitorioso em jogos fora, para a Liga, esta época.



A antevisão do jogo ficou marcada pela despedida dos relvados de Luisão. Rui Vitória procurou desmentir qualquer mal-estar com o ex-capitão que, sabe o CM, antecipou o adeus por não fazer parte dos planos do técnico. "Luisão foi sempre um profissional de mão-cheia, com uma postura correta em tudo o que fez. Houve sempre uma relação clara e transparente de mútuo respeito", disse o técnico que considera que a cerimónia de homenagem ao brasileiro esteve à sua altura, apesar das críticas de alguns adeptos que não tiveram a oportunidade de estar presentes na Luz.



"Foi alvo de uma cerimónia com grande dignidade, com um estádio inteiro para si, e apenas desejo que na próxima etapa seja tão feliz como foi como jogador, pois para nós será sempre uma referência", vincou Rui Vitória.



Águias avançam para instrução no prazo

Será no último dia do prazo, segunda-feira, que a equipa de luxo contratada pelo Benfica vai entrar com o requerimento de abertura de instrução. Contesta a acusação do Ministério Público e vai defender que a SAD não cometeu qualquer crime nem é responsável pelos atos de Paulo Gonçalves.



Rui Patrício, Saragoça da Matta e João Medeiros vão assinar em conjunto o documento que ataca a investigação do Ministério Público.



O Benfica joga tudo neste processo e por isso foi buscar três dos maiores penalistas, especialistas em barras de tribunal e de diferentes escritórios de advogados. Curiosamente, dois deles já defenderam os rivais - Porto e Sporting - e ganharam ao Ministério Público.



Rui Patrício foi advogado de Roquete, Dias da Cunha e Soares Franco, em casos de difamação; e de Luís Duque, no caso da transferência de João Pinto.

João Medeiros esteve no Apito Dourado. Defendia o amigo de Pinto da Costa - Pinto de Sousa, que era à data o homem-forte da arbitragem. No caso da viciação dos resultados dos árbitros, João Medeiros voltou. E ganhou novamente ao Ministério Público.



FIFA condena Benfica

O Benfica foi condenado pela FIFA a pagar 3,5 milhões de euros ao extremo holandês Bilal Ould-Chick. O organismo que tutela o futebol mundial não reconheceu a justa causa alegada pelas águias no despedimento do jogador, que remonta a 2017. O clube encarnado já confirmou que vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto. Bilal, atualmente nos holandeses do Utrecht, foi contratado pelas águias ao Twente em 2015, mas nunca jogou pela equipa principal do Benfica (13 jogos pela equipa B).



Daniel Ramos ataca Sérgio Conceição

Daniel Ramos, treinador do Chaves, não esqueceu as criticas de antijogo de Sérgio Conceição no empate para a Taça da Liga (1-1). "O FC Porto não nos criticou quando perdemos 0-5 [Liga], nem fomos criticados em mais nenhum jogo. Por vezes olhamos só para o nosso umbigo e esquecemos o resto que acontece no jogo", disse o técnico do adversário de hoje do Benfica. Sobre o adversário, só elogios. "Pontos fortes? É uma lista muito grande… O Benfica tem um poderio enorme, uma equipa com grande competência", concluiu.