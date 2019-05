Benfica tem plano secreto para a festa com base no Estádio da Luz

O Benfica tem um plano secreto para a festa caso a equipa se sagre campeã nacional este domingo em Vila do Conde, sendo que a base será o Estádio da Luz.O plano das festividades está em curso, embora ninguém do Benfica o admita. O ambiente é de euforia entre os adeptos e ontem ficou bem patente na chegada da equipa a Gaia, onde pernoitou antes do jogo de hoje.O discurso para o exterior é de que o clube ainda não ganhou nada. No entanto, osabe que há um plano. Já foram feitas camisolas de ‘Benfica Campeão’ e há várias empresas contratadas e em prevenção para o caso de existir festa hoje.A equipa, que termina o jogo de hoje perto das 22h00 em Vila do Conde, chega a Lisboa já de madrugada. A abertura das portas do estádio para acolher os muitos adeptos esperados está em equação em caso de título.Um dos fatores desta escolha tem que ver com a segurança, pois será mais fácil para a polícia controlar a multidão.Contudo, haverá polícia de prevenção no Marquês de Pombal. Não está nada previsto para hoje, mas é possível que muitos adeptos rumem ao centro de Lisboa.Confirmando-se o título, a festa do Marquês será no próximo fim de semana após o jogo com o Santa Clara na Luz.