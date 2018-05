Benfica tenta regresso de Renato Sanches

SAD está em campo para garantir o retorno do médio.

11.05.18

O Benfica está a tentar o empréstimo de Renato Sanches. O Record sabe que Luís Filipe Vieira já deu indicações a Jorge Mendes, empresário do médio, para intermediar as conversações com o Bayern Munique, sabendo também que o jogador formado no Seixal tem manifestado a sua vontade de regressar à Luz.



A ideia será garantir a cedência por uma temporada, naturalmente sem opção de compra, com as partes a consideraram nesta fase que o retorno aos encarnados poderá mesmo ser a melhor solução, avança o Record.