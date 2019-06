Benfica tentou contratar Rafael Camacho

O Benfica fez tudo o que estava ao seu alcance para desviar Rafael Camacho do Sporting, assegurou o pai e empresário do jogador que estava vinculado ao Liverpool."O Benfica manteve-se até ao último momento na tentativa de contratar o Rafael. Acabou por se concretizar para o lado do Sporting", disse Euclides Camacho à RR, sublinhando que o FC Porto também esteve na corrida."O Rafael começou a jogar no Sporting. Esteve lá entre os sete os 14 anos e hoje está muito feliz por voltar", frisou.Rafael Camacho esteve cinco anos em Inglaterra (Man. City e Livepool). Volta agora a Portugal e diz que espera ter uma "adaptação rápida".O campeonato inglês e a forma de trabalhar são diferentes, mas no Sporting a qualidade é acima da média e espero entrosar-me bem com a equipa", acrescentou o internacional português nas camadas jovens em declarações ao site da Sporting TV, depois de ter assinado contrato por cinco épocas.Sobre Marcel Keizer, o futebolista que pode fazer várias posições no corredor direito, mas que atua preferencialmente como extremo, diz: "Dizem-me que é uma excelente pessoa e um grande treinador."Os leões pagaram 5 milhões de euros ao Liverpool pelo jogador, que fica com uma cláusula de 60 milhões de euros.