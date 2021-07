Benfica transfere Caio Lucas a título definitivo

O Benfica anunciou que Caio Lucas foi transferido, a título definitivo, para o Al Sarjah, clube dos Emirados Árabes Unidos. O extremo brasileiro já tinha atuado neste clube a época passada, então por empréstimo, e assinou agora um contrato de três anos."O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Al Sarjah, clube dos Emirados Árabes Unidos, para a transferência de Caio Lucas a título definitivo. Extremo assinou por três anos.Ao serviço do Benfica, clube onde ingressou em 2019/20, Caio Lucas efetuou 11 jogos, num total de 317 minutos disputados, tendo apontado um golo, precisamente no dia 14 de dezembro de 2019, frente ao Famalicão.Na última temporada atuou cedido por empréstimo no Al Sarjah".