O Benfica tremeu mas segue em frente para a final four da Taça da Liga ao derrotar o V. Guimarães nas grandes penalidades (4-1), após um empate a uma bola nos 90’.









Jesus não facilitou, mas a verdade é que a equipa nunca se encontrou. Lenta no processo de construção, no pressing para recuperar a bola e com grande desacerto na finalização.

Já os vimaranenses entraram com a melhor equipa (notou-se apenas a ausência do guarda-redes titular, Bruno Varela) e o jogo até correu de feição. Depois de uns ameaços do Benfica, os vimaranenses colocaram-se em vantagem por Estupiñán (16’). Grande passividade da defesa benfiquista, com Marcus Edwards a servir Rochinha, que assistiu o colombiano.





Jesus, que esteve sempre muito ativo no banco, fez entrar Seferovic e Gilberto ao intervalo e a equipa entrou mais mexida.





Com Pizzi a equipa tornou-se ainda mais agressiva. Obrigou o V. Guimarães a encolher-se e a cerrar linhas. O perigo do Benfica tinha um nome: Darwin. Mas o desacerto do uruguaio foi evidente. A solidariedade foi a arma desta muralha que ruiu quando o recém-entrado Poha atropelou Pedrinho e fez falta para penálti. Pizzi não hesitou e levou o jogo para os penáltis. André Almeida e Poha falharam e deram o bilhete ao Benfica para a final four.