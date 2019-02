Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica triplica salário de Bruno Lage

Treinador vai ganhar meio milhão de euros líquidos por ano.

Por António M. Pereira e Mário Figueiredo | 01:30

Bruno Lage renovou esta terça-feira contrato com o Benfica até 2023, ficando a ganhar 500 mil euros líquidos por temporada, apurou o CM.



O técnico, que auferia um vencimento de 300 mil euros brutos por temporada na equipa B, vê assim o seu trabalho ser reconhecido com um contrato de longa duração e um vencimento muito superior. No fundo, acaba por triplicar o salário, já que vai auferir um milhão de euros brutos.



O treinador, de 42 anos, que é representado por Jorge Mendes, será ainda blindado com uma cláusula de rescisão acima dos 10 milhões de euros. Além da melhoria salarial, vê também reforçados os prémios por objetivos. Se conquistar o título nacional, por exemplo, terá um prémio de um milhão de euros.



"Os adeptos veem-me como um deles e eu revejo-me nisso. Quero o mesmo que eles, uma equipa a jogar bom futebol, atrativo e que vença, que é o fundamental neste clube", disse Lage à BTV.



O técnico garantiu, também, que a renovação é "uma oportunidade de dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido nas últimas seis semanas". "Sinto enorme orgulho no percurso que tenho. Além do futebol de 7, treinei os iniciados, juvenis, juniores, equipa B e agora tenho esta oportunidade fantástica de treinar a equipa principal. Temos de estar todos empenhados neste rumo, com esta dinâmica de boas exibições e vitórias", acrescentou.



Bruno Lage salientou ainda que tem uma "ligação fantástica" a Luís Filipe Vieira, revelando "gratidão" "por tudo o que o presidente do Benfica tem feito" pela sua carreira. Além do técnico, também os adjuntos Nélson Veríssimo, Alexandre Silva, Fernando Ferreira e Jhony Conceição, renovaram igualmente até junho de 2023.



Águias com treino no seixal às 11h00

O Benfica continua esta quarta-feira, pelas 11h00, a preparação do jogo da segunda mão dos 16 avos da Liga Europa com o Galatasaray , que se realiza amanhã na Luz (20h00).



O treino das águias terá 15 minutos abertos à comunicação social e Bruno Lage faz a antevisão do jogo, às 13h30. Já os turcos treinam na Luz às 17h30, seguindo-se a conferência de Fatih Terim.



As águias partem em vantagem para a segunda mão depois de um triunfo por 2-1 obtido na Turquia.



Jorge Mendes já negoceia Rúben Dias com a Juventus

Jorge Mendes já está a negociar a transferência de Rúben Dias com a Juventus, revelou esta terça-feira o jornal italiano ‘Tuttosport’.



A imprensa italiana fala de um encontro entre o empresário e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, para abordar a situação do defesa central e também do jovem revelação João Félix, de 19 anos.



Rúben Dias figura numa lista em que está também o holandês De Ligt (Ajax). O central, de 21, tem contrato até 2023 e uma cláusula de 70 milhões.



PORMENORES

10-0

Bruno Lage está ligado à goleada histórica do Benfica ao Nacional, por 10-0, no Estádio da Luz . Foi foi a maior goleada no campeonato nacional dos últimos 55 anos.



Melhor ataque

O Benfica chegou aos 60 golos marcados em 22 jornadas da Liga. Ou seja, mais 16 do que o FC Porto e o Sporting.



Sete vitórias seguidas

Bruno Lage ainda não perdeu qualquer jogo no campeonato, somando até ao momento sete vitórias consecutivas. Desde que assumiu o cargo só perdeu um jogo: a meia-final da Taça da Liga frente ao FC Porto (3-1).



Sucessor de Rui Vitória

Bruno Lage foi promovido da equipa B para a equipa principal no dia 3 de janeiro, substituindo Rui Vitória. Estreou-se com um triunfo sobre o Rio Ave (4-2).