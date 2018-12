Benfica vai ceder Ferreyra em janeiro

Jogador argentino não conta para Rui Vitória e tem ordem para procurar novo clube.

Por Filipe António Ferreira | 01:39

Ferreyra vai deixar o Benfica no próximo mês. Ao que o CM apurou, Rui Vitória não conta com o argentino, que já terá recebido indicações para procurar novo clube.

O avançado também já demonstrou interesse de rumar a novas paragens uma vez que nem sequer tem feito parte dos convocados para os últimos encontros. À SAD interessa colocar um dos jogadores mais caros do plantel (ganha cerca de 3 milhões de euros anuais brutos), o qual não tem dado o retorno desportivo esperado.

No balneário, Ferreyra é visto como um jogador muito reservado que quase não conversa com os seus colegas . Uma maneira de ser e estar que não possibilita uma melhor integração. A possibilidade de emprestar o jogador é a mais provável sendo que os turcos do Galatasaray surgem na linha da frente para garantirem o atleta em janeiro.

Ferreyra, de 27 anos, chegou à Luz no verão proveniente do Shakhtar e a custo zero. Realizou apenas sete jogos no Benfica tendo apontado um golo. Com a provável saída do avançado argentino, Vitória fica a contar com Jonas, Seferovic, Castillo e João Félix na linha da frente.



PORMENORES

Vitória reconhece erros

"Aceito que num ou outro jogo não tenha estado muito bem, mas de um jogo não se pode fazer um todo", disse Rui Vitória no programa ‘Conversas à Benfica’ na BTV. O técnico apelou ainda à "união" de todos.



Moniz não é candidato

José Eduardo Moniz revelou esta quinta-feira que "não alimenta a ambição de ser presidente" do Benfica. "Descansem que não será do meu lado que se abrirão fraturas no Benfica", escreveu o administrador da SAD nas redes sociais. "Reafirmo que o Benfica deve muito a Luís Filipe Vieira", observou.