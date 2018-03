Benfica vai processar diretor de comunicação do Sporting

Em causa acusações de que o Benfica B facilitou vitória da Académica na II Liga.

13:04

O Benfica anunciou este sábado que avançou com "processos cíveis e criminais" contra Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, por causa das acusações que este fez aos encarnados sobre o jogo entre o Benfica B e a Académica. Saraiva acusou os rivais de facilitarem a vitória da equipa de Coimbra, em troco de votos na Assembleia Geral da Liga.O jornal Record noticiou as acusações de Nuno Saraiva , que agora o Benfica quer ver punidas em tribunal.

O clube divulgou este sábado um comunicado no seu site a explicar o gesto:"A Sport Lisboa e Benfica SAD determinou a instauração imediata dos competentes processos cíveis e criminais, no âmbito da justiça desportiva e civil, ao diretor de comunicação do Sporting Clube de Portugal, pela gravidade das suas afirmações em relação ao jogo realizado ontem, para o Campeonato da Segunda Liga, entre o Sport Lisboa e Benfica e a Associação Académica de Coimbra.Declarações totalmente absurdas, injuriosas e difamatórias que ofendem a reputação das instituições em causa e de todos os profissionais dos dois clubes, e que devem merecer a máxima atenção por parte dos responsáveis das competições desportivas."