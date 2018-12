Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica vai ser cabeça de série no sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa

Tiragem dos 16 avos de final realiza-se em Nyon na próxima segunda-feira, tal como a dos oitavos de final da Champions.

A vitória do Benfica no jogo desta terça-feira frente ao AEK, conjugada com diversos resultados de outros grupos da Champions, possibilita aos encarnados beneficiar do estatuto de cabeça de série no sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa a realizar em Nyon (Suíça) na próxima segunda-feira.



Isso significa que irá jogar com uma equipa que fique em segundo lugar da fase de grupos da Liga Europa que esta quinta-feira termina (exceto o Sporting, que não é cabeça de série mas é do mesmo país) ou com um dos piores terceiros classificados que transitam da fase de grupos da Champions (Shakhtar, Galatasaray, Brugge e Plzen).



O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões também se realiza na segunda-feira e o FC Porto é cabeça de série e como tal vai jogar com uma das seguintes equipas: Atlético Madrid, Tottenham, Liverpool, Ajax, Lyon, Roma ou Man. United.



Em outros jogos desta quarta-feira, a Juventus, de Ronaldo (que não marcou), perdeu com o Young Boys por 2-1 e o Manchester United, de José Mourinho, foi derrotado pelo Valência, por 1-0. Mas ambos seguem na prova.



Contas finais

O FC Porto foi a equipa que fez mais pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões (16). Os dragões avançam para os oitavos de final da competição como cabeças de série por terem sido primeiros no seu grupo.